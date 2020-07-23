«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع بيلاروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد «عن بُعد»، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية مع الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية وتعزيز الروابط بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا لاسيما البرلمانية منها.

وأكد الجانبان أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلماني بينهما، والنهوض بالعلاقات بين البلدين في القطاعات كافة.

حضر اللقاء أسامة أحمد الشعفار، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، وسارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي.

كما شارك في الاجتماع عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، وأحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا.

وحضر من الجانب البيلاروسي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الإماراتية البيلاروسية في الجمعية الوطنية، كل من سيرجي راتشكون «رئيسا»، وسيرجي سيفتس، ومارينا إليينا، وأوليج رومو، وفاليري فورونيتسكي، إضافة إلى أندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وقال أسامة أحمد الشعفار، إنه تم خلال الاجتماع الافتراضي الأول للجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - البيلاروسية استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، مشيداً بعلاقات الصداقة العميقة بين الجانبين، وما شهدته من تطور ملحوظ في إطار من التفاهم والثقة المتبادلين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992، لافتاً إلى أهمية إثراء تلك العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والوصول بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضح أن العلاقات بين الدولتين خطت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة، وتسير بخطى راسخة نحو التطور وفقاً للرؤى الثاقبة لقيادتي البلدين الصديقين، مشيداً بنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين، ومن أهمها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية بيلاروسيا في 13 سبتمبر 2019 ولقائه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا.

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