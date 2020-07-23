ولي عهد أبوظبي يصدر قرارات بتعيين مسؤولين في الإمارة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين علي خليفة أحمد القمزي، مديراً عاماً لبلدية مدينة العين.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بتعيين عبدالله محمد معتوق المرزوقي، مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين عمر إبراهيم النعيمي، مديراً عاماً للشؤون المؤسسية بدائرة البلديات والنقل.

وأصدر صاحب السمو ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيلاً لدائرة البلديات والنقل.

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