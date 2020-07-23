موقع فرنسي: الإمارات تطمح لبناء أول فندق على سطح المريخ

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «توم. ترافل» الشبكي الفرنسي أن الإمارات بدأت هذا الأسبوع فعلياً تنفيذ أول خطوة في مشروعها الطموح الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنة بشرية على سطح كوكب المريخ في غضون قرن من الآن.

وذلك عندما أرسلت فجر الاثنين الماضي، مهمتها المعروفة باسم مسبار الأمل، إلى الكوكب الأحمر، لاكتشاف معلومات جديدة عنه وعن خصائص غلافه الجوي.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون السياحة تقريراً خاصاً عن طموح الإمارات بشأن المساهمة في إقامة حياة للبشر على كوكب المريخ.

جاء التقرير بعنوان «هل تصبح الإمارات أول من يُنشئ فندقاً على سطح المريخ؟»، وطرح عدة تساؤلات، من أبرزها: هل ستكون الإمارات أول من يستوطن الكوكب المريخ بإنشاء قاعدة سياحية على سطحه؟ وهل ستكون هذه القاعدة على غرار دبي...المدينة الإماراتية التي نشأت في قلب الصحراء وصارت وجهة سياحية عالمية مرموقة؟

وأوضح التقرير أنه إذا كانت الإمارات ترغب بتحقيق هذه الطموحات، فيتعين عليها أن تفوز في السباق المريخي، وتحسم نتيجته لصالحها، ذلك أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين واليابان تعتزم إرسال مهام لاكتشاف الكوكب الأحمر خلال العام الجاري، وذلك للوقوف على مدى إمكانية استيطان البشر للكوكب.

واختتم التقرير تساؤلاته بتساؤل أخير، وهو هل تنجح الإمارات فعلياً في حسم السباق المريخي لصالحها؟

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