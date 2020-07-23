حملة في الفجيرة لنقل 10 آلاف من الشعاب المرجانية

المصدر: (دبي - شيرين فاروق )

أعلن علي الظنحاني عضو فريق الغوص التطوعي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت حملة تطوعية تحت عنوان «صون الكنوز الطبيعية»، وتستهدف نقل الشعاب المرجانية الموجودة في منطقة الميناء بدبا الفجيرة للحفاظ عليها، حيث تجري أعمال تطوير البنية التحتية للميناء.

وأفاد الظنحاني بأن الحملة تأتي ضمن مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة، حيث ستُنقل بين 8 إلى 10 آلاف من الشعاب المرجانية، وتستهدف استقطاب ما يصل إلى 15 غواصاً للعمل على نقل الشعاب المرجانية يومياً على فترتين الأولى من 24 إلى 29 يوليو الجاري، والفترة الثانية من 3 إلى 8 أغسطس المقبل.

وبيّن أن الحد الأعلى لعدد الغواصين الذين سيعملون يومياً 15 متطوعاً، حفاظاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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