تكريم مواطن قدم مستودعاته مجاناً لتخزين المواد الغذائية

المصدر: دبي - البيان

كرمت تعاونية الاتحاد، المواطن أحمد حسن الجابر الذي يعمل في قطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث بادر بتقديم مستودعاته الخاصة لتكون تحت تصرف تعاونية الاتحاد لتخزين 20 % من المواد الغذائية، وذلك دعماً منه للجهود التي تقوم بها تعاونية الاتحاد لتأمين كافة الاحتياجات الضرورية للأفراد، وتوفير أكبر عدد من المنتجات الغذائية في هذه الظروف الاستثنائية نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد 19».

حضور

حضر التكريم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والعقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والمقدم علي مال الله نائب مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وشعيب الحمادي مدير أول قسم التسويق والإعلام، وهدى سالم مدير أول قسم الاتصال من تعاونية الاتحاد.

نهج

وأشار اللواء محمد أحمد المري إلى أن ما قام به المواطن أحمد حسن مبادرة وطنية تعكس غرس زايد الخير وإنسانية الشعب الإماراتي الذي يبرهن دائماً للعالم بأن نشر الخير والعطاء ليس بمقابل، ولكن هو نهج تعلمناه من قادتنا وترسخ في قلوبنا.

وقال: إن تضافر أفراد المجتمع مع كافة المؤسسات والشركات والقطاعات الخاصة في تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة واستكمالاً لمسيرة العطاء التي غرستها قيادتنا الحكيمة في المجتمع، كما يأتي تأكيداً على أهمية المسؤولية المجتمعية التي تشكل صفة من صفات الشخصية الإماراتية النبيلة.

وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن حب الخير والعمل التطوعي مغروس ومتجذر في أفراد المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن ما يميز المواطن الإماراتي حب الخير للجميع وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مهما كلف الأمر من ثمن.

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