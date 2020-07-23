«طموح» تزيد عدد خيام الفحص السريع لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت شركة طموح للرعاية الصحية، عن عزمها تدشين خيام مسح بتقنية DPI المبنية على الليزر، عبر زيادة أعداد نقاط الفحص عند نقاط التفتيش لدخول إمارة أبوظبي، على غرار خيمة منطقة «غنتوت» التي تخدم القادمين من دبي إلى أبوظبي، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير خيام وفق الطاقة الاستيعابية المناسبة لتلبية طلب الجمهور.

وأكد عبد الله الراشدي المتحدث باسم «طموح»، لـ «البيان»، أن الشركة تعمل حالياً على إنشاء عدد من الخيام في أماكن أخرى، داعياً أفراد الجمهور إلى عدم التوجه لأي خيمة غير مفعلة أو تحت الإنشاء حفظاً لسلامتهم، ومع ضرورة أخذ موعد مسبق لإجراء الفحص السريع لفيروس «كورونا» من خلال الموقع الإلكتروني.

وطالب الجمهور بضرورة توسيع خدمة الفحص بتقنية DPI لاستيعاب الطلب عليها، وتسريع تدشين الخيام الجديدة لتوفير الخدمة وتسهيل عملية دخولهم إلى إمارة أبوظبي، حيث توفر لهم الخدمة سهولة التنقل الآمن والدخول إلى إمارة أبوظبي بتكلفة زهيدة مقارنة بتكلفة فحص PCR، بالإضافة إلى أنه يوفر الوقت، إذ لا يستغرق سوى 5 دقائق لإجرائه.

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنت أول عن بدء تطبيق تقنية «DPI» القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كوفيد 19»، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة.

وتعتمد تقنية «DPI» المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس «كوفيد 19»، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.

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