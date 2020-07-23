532 مستفيداً من «تكافل شرطة دبي» في 6 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، على المشاريع الاستثمارية لصندوق التكافل التي تهدف إلى تنمية إيرادات الصندوق، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المقترحة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الدوري لمجلس صندوق التكافل الاجتماعي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من الإدارات العامة، والمكتب التنظيمي، ومجلس مراكز الشرطة، ومجلس السعادة والإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم، واللجنة الطبية. واستعرض العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، عضو صندوق التكافل جهود الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين بلغ 532 مستفيداً، بمبلغ وقدره 4 ملايين ونصف درهم، شملت الحالات الإنسانية، ومساعدات لأصحاب الهمم من أبناء العاملين، وصرف مبالغ مالية لأبناء العاملين سابقاً في القوة عند حدوث حالات طارئة.

1989

أنشئ صندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي منذ العام 1989 بهدف تنمية روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد شرطة دبي، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية في العمل.

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