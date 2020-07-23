«إسعاد شرطة دبي» تضم جامعة طيران الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، جامعة طيران الإمارات، إلى خياراتها في القطاع التعليمي، موفرة بذلك خصومات لحاملي البطاقة بنسبة 20%، على مجموعة من برامج الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير في كل التخصصات المعتمدة لدى الجامعة.

وبموجب عقد الانضمام الذي وقعته منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تصبح الجامعة التي تمثل الجناح الأكاديمي لمجموعة طيران الإمارات، والحائزة على تقييم عالٍ في نظام تصنيف الجامعات العالمي، تصبح ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في اللجنة، إلى جانب العديد من الجامعات الدولية وفروعها في الدولة.

ويعد قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد من أنشط القطاعات، بعد تمكنه وخلال فترة قصيرة من توفير تسهيلات وخصومات في عدد كبير من الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية ورياض الأطفال، داخل الدولة وخارجها، ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك العروض من خلال زيارة موقع بطاقة «إسعاد» الإلكتروني على شبكة الإنترنت esaad@dubaibolice.gov.ae.

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