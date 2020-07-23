49 % نسبة الارتفاع في طلب الخدمات المرورية الإلكترونية في عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

كشف العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، عن ارتفاع حجم طلب الخدمات الإلكترونية المرورية، التي تقدمها إدارة ترخيص الآليات والسائقين للمتعاملين خلال الـ 6 أشهر الماضية، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة في الإمارة 114667 ألف مركبة بزيادة 4%، وبلغ حجم الطلب على الخدمات الإلكترونية الذكية 52513 معاملة بزيادة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها، والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين وتطبيق الأساليب الحديثة، وحققت الإدارة خفض في أعداد المتعاملين بنسبة 10% خلال 6 أشهر الماضية، وبلغ عدد متعاملي المركز 18691 متعاملاً تمت خدمتهم بمعدل زمن تقديم خدمة دقيقة و36 ثانية، ومعدل زمن انتظار بلغ دقيقتين و36 ثانية، وفي المقابل ارتفع عدد المستخدمين للقنوات الإلكترونية الذكية بنسبة 49%.

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