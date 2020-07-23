سعيد الطاير: محطة «حتا» الكهرومائية تلبي احتياجات المنطقة التنموية

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير الأعمال في المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، للاطلاع على التقدم المحرز في المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، واستثمارات تبلغ نحو مليار و421 مليون درهم.

رافق الطاير في جولته من جانب الهيئة كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- مشاريع التوليد، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع.

وخلال الجولة، استمع الطاير والوفد المرافق له، إلى شرح تفصيلي من المهندس ديرك لايتزيج، ممثل شركة «ستراباج إي جي» مقاول المشروع، حيث تم البدء في عملية حفر الأنفاق في المحطة الكهرومائية وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 6.5%، وتتسم هذه المرحلة بالدقة الشديدة واستخدام أحدث تقنيات الحفر وأكثرها تطوراً وأماناً، لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا، وتراعي أعلى المعايير البيئية العالمية.

رؤية

وقال سعيد الطاير: «نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي. وتنسجم استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في جميع المجالات.

ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية ترجمة لجهود الهيئة الدؤوبة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما نعمل على تأكيده من خلال محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وتابع: «سيسهم هذا المشروع الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويأتي المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدتها الهيئة والهادفة إلى توفير فرص عمل رائدة ومبتكرة للمواطنين في حتا. ويتضمن المشروع كذلك مركزاً للزوار وأنشطة خارجية ومرافق سياحية مرتبطة بالمشروع، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كونها واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي».

عقد

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد بناء المحطة الكهرومائية في حتا، على ائتلاف يضم شركات «ستراباج إي جي» (STRABAG AG) و«ستراباج دبي ذ.م.م» (STRABAG DUBAI L.L.C) و«أندريتز هيدرو» (Andritz Hydro) و«أوزكار» (OZKAR). وتم تعيين مجموعة «إي دي إف (EDF)» الفرنسية كاستشاري للمشروع المتوقع تشغيله في فبراير 2024.

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