279494 ذبيحة جهزتها مسالخ أبوظبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي جهزت خلال الفترة الممتدة، منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى الثلاثين من يونيو أكثر من 279,494 ذبيحة مختلفة الأنواع (إبل، أبقار، ماعز، أغنام)، في حين أصدرت المسالخ للفترة ذاتها 372 شهادة بيطرية، مشيرة إلى أنها حققت ارتفاعاً عن النسبة المنجزة في العام الماضي، وذلك ثمرة للإجراءات وأعمال التطوير، والخدمات الرقمية، التي أدخلتها في المسالخ لإسعاد المتعاملين.

وحول الإجراءات البيطرية والصحية، التي تتخذها المسالخ في تنفيذ عمليات تجهيز الذبائح، أوضح الدكتور سعيد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن المسالخ تتبع أجود الإجراءات والممارسات العالمية في عملية تجهيز الذبائح، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، وضماناً لوصول اللحوم إلى المتعاملين في أرقى الطرق وأكثرها أماناً ومطابقة مع المعايير الصحية المتبعة في أبوظبي، ومن هذه الإجراءات تنفيذ عمليات فحص قبل الذبح من قبل الأطباء البيطريين للمواشي الواردة للمسالخ.

وبشأن الخدمات الرقمية التي تتيح للمتعاملين الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، أشار مدير إدارة الصحة العامة إلى أنه تم إطلاق وتفعيل التطبيقات الإلكترونية لطلبات الذبائح (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، حلال)، حيث يمكن للمتعاملين طلب الذبائح مع اختيار أنواع وأوزان الذبائح، وطريقة التقطيع، ويتم تجهيزها وتغليفها وتوصيلها إلى المتعاملين.

وحول الخدمات الخاصة المقدمة لكبار السن وأصحاب الهمم في مسالخ أبوظبي، أكد الرميثي أن لدى المسالخ أولوية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الهمم من السيارة، ويتم استقبال طلباتهم، وتجهيز ذبائحهم، وحسب رغبتهم وتوصيلها وهم في سياراتهم الخاصة.

وبشأن إجراءات المسالخ واستعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور سعيد الرميثي أن المسالخ رفعت الجاهزية القصوى من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى. ونوه بأن مسالخ أبوظبي توفر خدمة لمتعاملي المسالخ من السيارات، دون حاجتهم لدخول صالات تجهيز الذبائح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز