«طرق دبي» تتيح الوسائط الإلكترونية لشركات تأجير السيارات

المصدر: (دبي - البيان)

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استحداث إضافة نشاط استخدام الوسائط الإلكترونية، والتطبيقات الذكية للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تأجير المركبات في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف الهيئة من خلالها إلى تمكين الشركات من توسيع وتطوير خدماتها، بما ينسجم وتوجهات حكومة دبي لجعل الإمارة أذكى وأسعد مدينة في العالم. وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة: «يشمل هذا النشاط المنشآت المصرح لها من هيئة الطرق والمواصلات، لممارسة خدمة تأجير السيارات عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، وهو حصري للمركبات المسجلة في الشركات المرخصة لنشاط تأجير المركبات فقط، ويشمل هذا النشاط تنظيم عمليات الحجز والدفع الإلكتروني والاستعلام وتقديم خدمات الدعم للمتعاملين».

وأوضح المرزوقي: «يتوجب على الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة واستيفاء متطلباتها، كما يجب أن تلتزم الشركة في حال إجراء أي تغيير على الرخصة التجارية، للحصول على الموافقة اللازمة من مؤسسة الترخيص، بالإضافة إلى توفير اشتراطات الأمن والسلامة، التي تحددها الجهة المختصة في دبي، والالتزام بالاشتراطات الإضافية، التي قد تصدر عن مؤسسة الترخيص مستقبلاً».

«كما يجب على الشركة الالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتعاون مع موظفي الهيئة والمخولين من قبلها، وتزويد مؤسسة الترخيص بالمعلومات والبيانات والمستندات، التي تطلبها والربط مع الأنظمة، التي تحددها الهيئة أو التي تحددها الجهات المختصة حسب طبيعة النشاط».

وأكّدَ مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تحرص بشكل مستمر على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات، وتسعى إلى أن تنال دائماً على أن تكون سبّاقة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي في المجال.

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