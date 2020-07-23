تحذير من إصابات الكلى بالصيف و«كورونا» يضاعف الأعراض

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تزداد خلال فصل الصيف فرصة ضعف الكلى وتعرضها للأمراض والحالات الصحية الخطيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي، وخسارة الجسم لكميات كبيرة من السوائل عن طريق التعرق، فضلاً عن التأثير السلبي الذي قد تتركه الإصابة بفيروس كورونا المستجد على الكليتين.

وقال الدكتور ردمان محمد أحمد بن صياد أخصائي مسالك بولية في مركز شرطة دبي الصحي: «لوحظ ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي لدى المصابين بفيروس كورونا خاصة ممن ظهرت عليهم أعراض شديدة، بالرغم من أن كوفيد -19 يهاجم ويصيب الجهاز التنفسي».

وأوضح الدكتور ردمان أن الكلى عبارة عن جهاز سحري ومختبر مجهري لا يزيد حجمه عن قبضة اليد، ولا يتوقف عن العمل على مدار الساعة، حيث تقوم بعمل شاق ومتقن في تنقية الدم من النفايات، والفضلات والسموم، كما تحافظ على توازن السوائل في الجسم، وتفرز هرمونات حيوية مسؤولة عن تكوين وصنع كريات الدم الحمراء، وأخرى مسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى أنها تساهم في الحفاظ على صحة الهيكل العظمي عن طريق تركيب فيتامين D3.

القاتل الصامت

وأشار إلى أن أمراض الكلى تعتبر القاتل الصامت الذي يتسلل للجسم بلا سابق إنذار، حيث إن الكثير من الأمراض تبدأ دون ظهور أي أعراض على المريض، وتكتشف في مراحل لاحقة يكون المرض فيها وصل لدرجة متقدمة، وبالتالي يصعب تقديم العلاج الأمثل للمريض ويعاني من الفشل الكلوي الذي قد يودي بحياته.

ولفت إلى أن الماء أساس الحياة وأكبر مكونات الجسم الحي، وفقدان الماء بنسبة قليلة يعطي إحساساً بالجفاف ورغبة شديدة في تناول الماء، وهو ما نسميه العطش، فالجسم الحي يعتمد اعتماداً كلياً على الماء، لأن مقاومته لفقدانه ضعيفة مقارنة بفقدان الطعام لمدة أطول بكثير، لذا فإن الماء يعد أهم مكونات الطبيعة لاستمرار الحياة، وعندما تزيد درجات الحرارة ويفقد الجسم كمية من مياهه من الغدد العرقية وخلافه يزيد تركيز الأملاح في البول وترسيبها يؤدي إلى أكثر الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز البولي أهمية، وهي أعراض المغص الكلوي ومغص الحالب، حيث تفصح هذه الآلام عن الاختلال الوظيفي أو المرض العضوي.

وقال إن لون البول يعتبر مؤشر أيضاً على الاعتلال الوظيفي في الكلى، فإذا كان لونه أصفر فاتح «لون القش» يدل على سلامة الكلى، أما إذا كان غامقاً، فإنه يدل على وجود اعتلال، مشيراً إلى أن بعض العصائر الطبيعية كعصير البطيخ يساعد على غسل الكلى. وأضاف أن مريض السكري وضغط الدم يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية وتناول الأدوية بانتظام تجنباً للتأثير على الكلي، كما يجب توزيع شرب المياه بانتظام على مدار اليوم، لافتاً إلى أنه يجب الإكثار من شرب المياه والسوائل خلال فترة الصيف لتعويض الجسم عن المفقود عبر التعرق.

وبيّن أن أعراض الفشل الكلوي تختلف وفقاً لمرحلة وسبب الإصابة، وهناك بعض العلامات المبكرة التي ترافق المرض، مثل: تورم الأطراف وخاصة الكاحل بسبب احتباس السوائل، ضيق التنفس، التعب والإرهاق العام، قلة التبول، الغثيان المستمر، ألم وضغط على الصدر، وفي الحالات المزمنة فقر الدم واختلال وظائف الكبد، اصفرار لون البشرة، ويعتمد تطور المرض على سبب تضرر الكلى والوضع الصحي للمريض ومدى استجابته للعلاج، ويعد الفشل الكلوي المزمن أخطر الأنواع.

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