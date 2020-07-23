أطباء الإمارات المتطوعون في المستشفى المتنقل يحتفلون بـ«صفر كورونا»

المصدر: دبي ـ البيان

احتفل أطباء الإمارات من المتطوعين في مستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي، بالوصول إلى «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخروج جميع الحالات من العناية المركزة الميدانية والعنابر، بعد تلقيها العلاج بإشراف نخبة من الأطباء المتطوعين ضمن حملة «الإمارات تتطوع» التي أطلقتها اللجنة الوطنية لتنظيم التطوع خلال الأزمات، أوائل أبريل الماضي، تحت مظلة منصة «متطوعين. إمارات» بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركة المجتمع في سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار «كوفيد 19».

وساهم الأطباء المتطوعون من الرجال والنساء، في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لما يزيد على 100 ألف مريض مصاب أو تحت الفحص، باستخدام مستشفى ميداني من 14 وحدة و6 وحدات متنقلة، في بادرة نوعية في مجال التطوع الصحي التخصصي لمواجهة «كوفيد 19».

دور

وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، المتحدث الرسمي عن حملة «الإمارات تتطوع»، أهمية التطوع الصحي التخصصي، مثمنةً دور أطباء الإمارات من المتطوعين في جمعية إمارات العطاء الذين استطاعوا إدارة وتشغيل أول مستشفى ميداني تطوعي، واستحداث شراكات بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية لتبني مبادرات مبتكرة ساهمت في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما ينعكس على صحة وسلامة المجتمع وتحقيق الأمان للجميع.

وقالت إن الكوادر الطبية التطوعية في «خط دفاعنا الأول» نماذج رائدة في العطاء الإنساني خلال تصديهم لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي طال العالم أجمع، مؤكدة أن ما يقدمه أطباء الإمارات من المتطوعين في المستشفى الميداني التطوعي، هو نموذج مميز ومبتكر في التطوع التخصصي الصحي والعطاء الإنساني والتضحية من أجل صون سلامة وصحة أفراد المجتمع.

شكر

توجهت حصة تهلك برسالة شكر وامتنان لجميع الأطباء المتطوعين على جهودهم المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذين يضحّون بكل شيء في سبيل توفير الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع. وأضافت أن مستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي أحدث نقلة نوعية في مجال التطوع الصحي التخصصي بإشراف أطباء متطوعين ومؤهلين على أعلى مستوى، الذين يشكّلون إضافة حقيقية لكوادرنا الوطنية الطبية في مختلف مناطق الدولة.

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