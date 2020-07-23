مسابقة «ليوا لنخبة الرطب» تجتذب مشاركات لافتة

المصدر: الظفرة – صبري صقر

تختتم اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان ليوا للرطب بمنطقة الظفرة، وسط إقبال لافت، وقد انطلقت أمس مسابقة «ليوا لنخبة الرطب» المسابقة الرئيسية، التي تجذب المهتمين بزراعة النخيل والتمور، وسط منافسات حامية.

وأعلنت اللجنة المنظمة شراء جميع المشاركات التي لم تتأهل للفوز ضمن المراكز العشرة الأولى في مسابقة أجمل مخرافة (سلة)، ضمن فعاليات المهرجان. وقدرت اللجنة 500 درهم للمخرافة الواحدة، نظراً لحجم الإقبال الكبير الذي شهدته المسابقة وتشجيعاً للأهالي والمشاركين.

كانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قامت بزيادة قيمة جوائز مسابقات الرطب والفواكه بمبلغ 38 ألفاً و500 درهم لتصبح القيمة الإجمالية للمسابقة 54 ألفاً و500 درهم، كما قامت بزيادة فئات المسابقة.

وشهدت المسابقة هذا العام تصاميم مبتكرة كثيرة في صناعة المخاريف، ودمجها مع الأحداث الوطنية، حيث تضمنت بعض المخاريف تطريزاً أو رسم مقولات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشعار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ومسبار الأمل، وكذلك بعض المعالم السياحية والتاريخية في دولة الإمارات وغيرها من التصاميم الكثيرة.

نتائج

أعلنت اللجنة المنظمة أسماء الفائزين في مزاينتي الخنيزي وبومعان، ومسابقات أجمل مخرافة والتين الأحمر والأصفر، وأسفرت مزاينة رطب بومعان عن فوز قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وميره علي مرشد المرر بالمركز الثاني، وسريعة عامر جديد المنصوري بالثالث.

وفي مزاينة رطب الخنيزي، فاز بالمركز الأول صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي، والثاني روضة مبارك مسباح المرر، والثالث محمد أحمد دمينه المنصوري.

وحصدت المركز الأول في مسابقة أجمل مخرافة «سلة رطب» حمدة سعيد سندي المرر، والثاني بخيتة عيسى حارب، والثالث شمة إبراهيم سالم حمد المزروعي.

وفي مسابقة التين الأحمر حصد المركز الأول أحمد محمد جريو الفلاحي، والثاني سعيد راشد مبارك المنصوري، والثالث محمد مبارك محمد الخيلي. وفي مسابقة التين الأصفر حصد المركز الأول عبدالله راكان مكتوم أحمد القبيسي، والثاني عبدالله حاضر خميس سيف العميمي، والثالث عبدالله حاذه عبدالله المرر.

محاضرات

ونظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرات (عن بُعد) بتقنية الاتصال المرئي ضمن فعاليات المهرجان.

وقدم المهندس محمد عبدالله المهيري مدير قسم التنمية الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية شرحاً مفصلاً لممارسات ما بعد الحصاد لمساعدة المزارعين على تقليل الفاقد من إنتاج الرطب والتمور وزيادة إنتاجية المزرعة.

وقدم المهيري مجموعة من النصائح التي تساعد المزارعين على تفادي تلف الثمار أثناء الجني والفرز.

خدمة النخيل

كما قدم المهندس منصوري المنصوري مدير قسم البيئة بالهيئة حول الممارسات الجيدة للنخيل والتمور، حيث قدم نصائح لعمليات خدمة النخيل من بداية الموسم وحتى الحصاد

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