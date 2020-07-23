9 محطات تحلية رئيسة تعزز الأمن المائي لأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يلعب قطاع المياه دوراً محورياً في منظومة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، وتعد تقنية تحلية المياه العمود الفقري للقطاع في الإمارة من خلال 9 محطات تحلية رئيسة تعزز أمنها المائي وتمد مختلف القطاعات الحيوية والسكنية بالمياه الضرورية لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع.

وتقود دائرة الطاقة في أبوظبي عملية تطوير قطاع المياه من خلال وضع السياسات واللوائح التنظيمية وتطبيق آليات العمل واعتماد الخطط من أجل الارتقاء بأداء القطاع وتوفير كل السبل والممكنات لتحسين خدمات المياه وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في محطات تحلية المياه، وذلك في إطار التزام القطاع بأمن الإمدادات وضمان استدامة خدمات المياه دون انقطاع لكل القطاعات الحيوية في أبوظبي.

وتعد أبوظبي من أكثر مدن العالم اعتماداً على تقنية تحلية المياه، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9 % من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم، وتعمل محطات التحلية التسع بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 4.13 ملايين متر مكعب يومياً (910 ملايين جالون بريطاني يومياً)، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 آلاف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 14.2 ألف كم. وتعمل محطات التحلية على إمداد سكان أبوظبي ومختلف القطاعات السكنية والحيوية في الإمارة

وتعد محطات التحلية مساهماً رئيساً في قطاع المياه في الإمارة الذي ينتج نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً (266,456 مليون جالون بريطاني).

بنية تحتية

وأكد محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع المياه في الإمارة يمتلك بنية تحتية قوية ومتطورة تعمل على إمداد الإمارة بالمياه على مدار الساعة، وتمتلك محطات التحلية بصفة خاصة طاقة قصوى تستطيع تلبية احتياجات كل القطاعات في حال زيادة الطلب.

وقال الفلاسي: «تعمل دائرة الطاقة مع مختلف الجهات والشركات المرخصة في أبوظبي على تطبيق التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية واعتماد خطط التطوير القائمة على التكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير محطات المياه وفق أعلى المعايير العالمية ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة على الصعد كافة».

وتنتشر محطات تحلية المياه في كافة أنحاء أبوظبي، وتعد محطة «شركة الإمارات سي إم إس للطاقة» من أقدم محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في أبوظبي، حيث تم ترخيصها عام 1999، وتقع في منطقة الطويلة في أبوظبي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 231.8 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

كما تعد «الشويهات S1» واحدة من أهم تلك المحطات، حيث تم ترخيصها عام 2001 وتعادل طاقتها الإنتاجية 459 ألف متر مكعب يومياً وتوفر 10.7% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في الإمارة.

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