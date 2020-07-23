13.2 ألف متطوع في «مدينتك تناديك»

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت حملة «مبادرة مدينتك تناديك- تطوع لدبي» رقماً مميزاً في عدد المتطوعين، الذين سجلوا فيها عبر تطبيق يوم لدبي، وبلغ عدد المتطوعين في الحملة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر تطبيق يوم لدبي، وتشرف عليه مؤسسة وطني الإمارات قرابة 13 ألفاً و240 متطوعاً من مختلف المجالات والتخصصات، استعدوا لتلبية الواجب والانضمام بقوة للتطوع في سبيل منع انتشار هذه الجائحة.

وشكلت مؤسسة وطني الإمارات، منصة رائدة للعمل التطوعي إيماناً منها بأهمية العمل التطوعي، ودوره في خدمة المجتمع لا سيما أنها تؤمن بأن الإنسان هو هدف التنمية، وجوهر الرؤية التي تختبر المستقبل.

إنجازات رائدة

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات لـ«البيان»: حققت الحملة إنجازات رائدة في مجال العمل التطوعي، واستهدفت المبادرات، التي أطلقتها حملة "مدينتك تناديك" عبر مؤسسة وطني الإمارات كل فئات المجتمع، والتي شملت العديد من المجالات التي تخدم المرحلة التي فيها الجهود مكثفة، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) كالأطباء بكل اختصاصاتهم، الممرضين، والصيادلة والإعلاميين على اختلاف اختصاصاتهم، ورعاية كبار المواطنين ورعاية أصحاب الهمم، والمعلمين والمهندسين، والإداريين والاختصاصيين الاجتماعيين، والمسعفين، ومدربي التحفيز، وغيرهم من الفئات التي شاركت في برامج التطوع، التي تطلقها المؤسسة عبر تطبيق "يوم لدبي".

وأضاف: تعتبر مؤسسة وطني الإمارات رائدة في العمل التطوعي كونها أول مؤسسة إماراتية تحمل عضوية الاتحاد العربي للتطوع التابع لجامعة الدول العربية، كما أنها تحمل عضوية الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، ما أسهم في دعمها الكامل بخبراتها العلمية والعملية في للجهات الحكومية والخاصة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

جهود ميدانية

وأوضح أن 7 آلاف و302 متطوع من حملة «مدينتك تناديك» شاركوا في أرض الميدان في مواقع مهمة كان لها أثر كبير في التحكم في انتشار فيروس "كورونا" ومواجهة الكثير من العقبات، عبر تطوعهم الذي أبرزوا فيه روح الانتماء والولاء، وعززوا من خلال جهودهم الراقية مفهوم المواطنة الصالحة من مواطنين ومقيمين وكانت توزعهم في أماكن عدة كالمستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي وبلدية دبي، بالإضافة إلى الفنادق التي فيها دعم لجهود هيئة الصحة في متابعة المحجور عليهم، ومشاركة عدد من المتطوعين في خيم الفحص التابعة لهيئة الصحة بدبي بنادي النصر الرياضي واقتصادية دبي في متابعة قائمة الأسعار والتفتيش وتجهيز منطقة ورسان بالأسرة والأدوات اللازمة لاستضافة المحجور عليهم، والمساهمة في دعم الجهود في منطقة نايف والراس والرفاعة والكرامة في توزيع المواد الغذائية والوجبات ومتابعة سكان المنطقة، خلال فترة الحظر بالإضافة إلى إمداد تعاونية الاتحاد بالمتطوعين لمتابعة سير المخازن ودخول المواد الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المناسبة.

ساعات توعية

وتابع ضرار الفلاسي : قدم متطوعو الحملة ما يقارب 137 ألف ساعة تطوعية، خلال 125 يوم عمل تطوعي، لتحقق وفراً مالياً عبر المتطوعين بلغ إجماليه 15 مليوناً و487 ألفاً و835 درهماً، فيما بلغ الوفر المالي للخدمات 15 مليوناً و648 ألفاً و564 درهماً.

وأوضح أنه خلال أزمة «كورونا»، ورغم ما سببته هذه الأزمة من توقف مؤقت للكثير من مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن مؤسسة "وطني الإمارات" وفرت عبر متطوعيها أنموذجاً مميزاً في البذل والعطاء.

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