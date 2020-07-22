مباشر .. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات تمام الساعة 9:30 مساءً إحاطة إعلامية يتحدث فيها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، والدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 47,014 فحص جديد، والكشف عن 236 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 57,734 حالة.

كما تم تسجيل 390 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 50,354 حالة.

كما تم تسجيل حالة وفاة لمصاب من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 342 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 7038 حالة حتى الآن.

قال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع : نعمل مع شركائنا الدوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كوفيد_19، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في إجراء التجارب على المتطوعين من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات.

وأضاف : ندعو أفراد المجتمع للمشاركة في تجربة اللقاح، وقد تم تخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء عملية إجراء التجارب، كما وفرنا عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة.

وتابع: تسجيل عدد كبير من المتطوعين بعد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتطوع، حيث تم تسجيل 5000 متطوع خلال 24 ساعة ولدينا اليوم قرابة 10 آلاف متطوع لتجارب اللقاح الواعد.

وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية : معدل التكاثر الأساسي للفيروس في الإمارات وصل إلى 0.74٪ وهو المعدل الذي يوضح مدى سرعة انتشاره إلى متوسط عدد الأشخاص المتوقع أن تنتقل إليهم العدوى من شخص مصاب، وتعكس النسبة كفاءة السياسات والإجراءات والتمكن من الحد من الفيروس والقدرة على كسر سلسلة انتقال العدوى.

وأضاف الحمادي : من أهم العوامل التي تساعد على إبطاء سرعة انتشار الفيروس عامل التباعد الاجتماعي والجسدي، حيث يساهم في تشتيت قوى الفيروس، ومنح وقت للعلماء في مجال تجارب الأدوية لإيجاد العلاج واللقاح، وتخفيف العبء القطاع الصحي ومساعدة العاملين في الميدان على متابعة الحالات الطارئة.

وأكد الحمادي أن كثيراً من حالات مرض كوفيد 19 حالات صامتة بدون أعراض، لذا يتوجب الحذر الشديد عند التعامل مع فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السكري والقلب والكلى والسرطان.

وأشار الحمادي إلى أنه حتى لو كنت شابا يافعا خاليا من الأمراض، لا تفترض أن الإصابة بمرض كوفيد 19 هي إصابة بسيطة، فربما تكون الإصابة بسيطة بالنسبة لك، لكنها قد تكون إصابة خطيرة لمن يصابون بالعدوى عن طريقك.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة (مترين) بالإضافة الى الاستمرار على جميع الاجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقاً.

وأضاف: الظاهري: تعديل التوقيت بين الآذان والاقامة الى 10 دقائق لجميع الصلوات ماعدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

وأكد الظاهري: بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل وتبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.

وقال الظاهري: أجاز مجلس الامارات للإفتاء الشرعي حكم حصر الأضاحي بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة.

ونصح الظاهري بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجهات الخيرية الرسمية بذبحها وتوزيعها أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات للمتعاملين في المركبات دون الدخول لأسواق المواشي أو المسالخ.

وأضاف: الظاهري: ستقوم السلطات المحلية المعنية بتقييم الاجراءات والتفتيش على المسالخ خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم هذه الخدمة بكل يسر .

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