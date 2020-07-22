محمد بن زايد مرحباً بملك الأردن: حرصنا مشترك على دعم وحدة الصف العربي أمام التحديات

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأخيه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن مؤكدنا سموه على حرص الإمارات والأردن المشترك على على دعم وحدة الصف العربي أمام التحديات .

وقال سموه عبر تويتر: أرحب بأخي الملك عبدالله عاهل الأردن في بلده الثاني دولة الإمارات.. حرصنا مشترك على تعزيز علاقاتنا الأخوية، ودعم وحدة الصف العربي أمام التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والعمل على حل قضاياها من خلال التفاهم والحوار.

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