رأس الخيمة: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو إلى 2 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 9 ذي الحجة 1441 الموافق 30 يوليو 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441 الموافق 2 أغسطس 2020 على ان يستأنف الدوام يوم الاثنين 3 اغسطس المقبل مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة.

ورفعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

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