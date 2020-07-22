إعلان إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس 30 يوليو 2020 الموافق 9 ذي الحجة لعام 1441 هــ، وحتى يوم الأحد 2 أغسطس 2020 ، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

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