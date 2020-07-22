بالفيديو.. سعيد الطاير يتفقد سير الأعمال في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير الأعمال في المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، للاطلاع على التقدم المحرز في المشروع، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، واستثمارات تبلغ نحو مليار و421 مليون درهم.

رافق معالي سعيد محمد الطاير في جولته من جانب الهيئة كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس- مشاريع التوليد، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع.

خلال الجولة، استمع معالي الطاير والوفد المرافق له، إلى شرح تفصيلي من المهندس ديرك لايتزيج، ممثل شركة "ستراباج إي جي" مقاول المشروع، حيث تم البدء في عملية حفر الأنفاق في المحطة الكهرومائية وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 6.5 %، وتتسم هذه المرحلة بالدقة الشديدة واستخدام أحدث تقنيات الحفر وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا وتراعي أعلى المعايير البيئية العالمية.

فيديو يظهر مدى تقدم سير الأعمال في المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، والتي تهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات.@DEWAOfficial #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hNtRbB47Ye — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 22, 2020

وفي هذا الخصوص، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي. وتنسجم استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في جميع المجالات.

ويأتي مشروع المحطة الكهرومائية ترجمةً لجهود الهيئة الدؤوبة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما نعمل على تأكيده من خلال محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".

وتابع معالي الطاير: "سيسهم هذا المشروع الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة "حتا" وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويأتي المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدتها الهيئة والهادفة إلى توفير فرص عمل رائدة ومبتكرة للمواطنين في حتا. ويتضمن المشروع كذلك مركزاً للزوار وأنشطة خارجية ومرافق سياحية مرتبطة بالمشروع، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي".

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد أرست عقد بناء المحطة الكهرومائية في حتا، على ائتلاف يضم شركات "ستراباج إي جي" (STRABAG AG) و"ستراباج دبي ذ.م.م" (STRABAG DUBAI L.L.C) و"أندريتز هيدرو" (Andritz Hydro) و"أوزكار" (OZKAR). وتم تعيين مجموعة " إي دي إف (EDF)" الفرنسية كاستشاري للمشروع المتوقع تشغيله في فبراير 2024.

ستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وخارج أوقات ذروة الاستهلاك، تقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بضخ المياه من السد السفلي إلى السد العلوي، في حين يتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة عند الحاجة إليها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى السد السفلي عن طريق قناة مائية يصل طولها إلى 1.2 كيلومتر، بكفاءة عالية في عملية إنتاج وتخزين الكهرباء، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

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