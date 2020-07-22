"تدوير" تنفذ أكثر من 16 ألف طلب خدمة لمكافحة النمل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن تنفيذه لأكثر من 16 ألف طلب خدمة لمكافحة النمل خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت على مدن الإمارة "أبوظبي والعين والظفرة"، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة للحفاظ على كافة مظاهر الصحة والسلامة العامة في إمارة أبوظبي.

وقال المركز إن فرقه المختصة قد نفذت في النصف الأول من العام الحالي، طلبات خدمة لمكافحة النمل وصلت إلى ما يقارب 16.870 طلب، توزعت على مدينة أبوظبي بمجمل طلباتٍ وصل إلى 5.242، ومدينة العين بطلباتٍ وصلت إلى 10.769، ومدينة الظفرة بعدد طلبات بلغ 859 طلباً.

ويشار إلى أن المركز قد نفذ طلبات لمكافحة النمل خلال النصف الأول من العام الماضي وصل إلى 15.858 طلب، حيث تعامل فريق مكافحة آفات الصحة العامة مع 5.509 طلب في مدينة أبوظبي، و9.431 في مدينة العين، و 918 طلب في مدينة الظفرة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في تدوير:" أن التعامل مع طلبات مكافحة النمل في كافة أرجاء إمارة أبوظبي.

وأضاف: ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لتدوير والهادفة إلى تحقيق بيئة آمنة صحية ومستدامة، وتعزيز كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة لمجتمع إمارة أبوظبي، عبر اتباع أفضل طرق المعالجة والممارسات العالمية في هذا المجال، باستخدام مبيدات مرخصة ومعتمدة محلياً وعالمياً في عمليات المكافحة والتخلص السليم من النمل، كونه قد يسبب الكثير من الأضرار للمنازل والتجمعات التي يصيبها.

وأشار المرزوقي إلى أن إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة كثفت من حملاتها التوعوية والتثقيفية للجمهور من خلال كافة منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية المتاحة بأكثر من لغة.

وأضاف: ويأتي ذلك بهدف تحقيق الشراكة الفاعلة وتعزيز مستوى الوعي البيئي لديهم حول الآليات الصحيحة والصحية لمكافحة تلك الآفات، والاستفادة المثلى من خدمات المركز من خلال التواصل مع حكومة أبوظبي على الرقم 800555 لطلب خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة في هذا المجال.

مهيباً بالجمهور عدم التعامل مع أية شركات أو محلات غير مرخصة وغير مصرح لها بالعمل لمكافحة النمل وباقي الآفات في البيوت والتجمعات السكنية في الإمارة."

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