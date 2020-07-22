إعلان إجازة عيد الأضحى للحكومة الاتحادية

المصدر: وام

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الوزارات والجهات الاتحادية، من يوم الخميس 30 يوليو 2020 الموافق 9 ذي الحجة لعام 1441 هــ، وحتى يوم الأحد 2 أغسطس 2020 ، على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 3 أغسطس.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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