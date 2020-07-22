محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة الملك سلمان

المصدر: (أبوظبي - وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطمأن خلاله على صحته.. داعياً الله أن يحفظه ويرعاه وأن يديم عليه العافية والعمر المديد.. ويبقيه ذخراً لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية.

وتمنى سموه خلال الاتصال للمملكة وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين.

من جانبه أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

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