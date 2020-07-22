برئاسة مكتوم بن محمد «الشؤون الاستراتيجية» يناقش التعليم الخاص والتسويات المالية

المصدر: دبي ـ البيان

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع، تعلقت بمجالات التعليم الخاص، ودوره المهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاقتصاد المعرفة، حيث يسهم هذا القطاع في إضافة ما يقارب 18 مليار درهم لاقتصاد الإمارة.

كما بحث الاجتماع التسويات المالية، من خلال الاعتماد على خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية في القضايا المالية، واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 75 ألف متعامل من أكثر من 150 جنسية، وتجاوز عدد الاستفسارات 540 ألفاً، ما أسهم في رد 2.6 مليار درهم إلى أصحابها.

وناقش الاجتماع الخدمات الذكية، ومستوى الإنجاز في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

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