«طرق دبي»تشارك بندوة عالمية بشأن مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في الندوة الافتراضية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي انعقدت مؤخراً عن طريق تقنية الاتصال عن بعد بعرض حمل عنوان «الاقتصاد في قطاع النقل العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا».

وتضمنت الندوة إصدار التقرير «الاقتصاد في قطاع النقل العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

واستعرضت الهيئة في الحدث ذاته الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها لمواجهة فيروس «كورونا» كجزء من برنامج التعقيم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ في شهر مارس واستمر حتى منتصف مايو من العام الجاري لمكافحة هذه الجائحة، والتي ضربت العالم أجمع. وشارك في هذه الندوة الافتراضية عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد.

ومثّل هيئة الطرق والمواصلات في هذه الندوة محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري الهيئة رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميز مع الهيئة.

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