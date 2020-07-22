1000 كيلو رطب من مهرجان ليوا للعاملين بمستشفيات الظفرة

المصدر: الظفرة - صبري صقر

شهدت مسابقات «الفرض» و«الشيشي» أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 16 لمهرجان ليوا للرطب بمنطقة الظفرة منافسات ساخنة، حيث انطلقت منافسات مزاينة رطب الفرض «شوط مفتوح» للمنافسة على 15 مسابقة بجوائز قيمتها بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين، وخصصت لها اللجنة المنظمة 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، كما تم تخصيص 15 جائزة لمزاينة رطب الشيشي، بقيمة 397 ألف درهم، كما أعلنت اللجنة المنظمة أسماء الفائزين في مزاينتي الخلاص، ومسابقة سلة فواكه الدار.

ووزعت اللجنة المنظمة للمهرجان 1000 كيلوغرام، من أجود أنواع الرطب، على كوادر خط الدفاع الأول العاملين في مستشفيات الظفرة التابعة شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، استجابة لحملة (شكراً خط دفاعنا الأول)، فيما يشارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات– تدوير، في فعاليات المهرجان حيث يقدم نحو 15 عاملاً خدماتهم في عمليات «تدوير» خلال المهرجان إلى جانب استخدام 7 آليات من ضاغطة النفايات، واستخدام ما يقارب من 13 حاوية مختلفة.

وحول مبادرة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، توزيع طن رطب على كوادر خط الدفاع الأول العاملين في مستشفيات الظفرة، قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن خط دفاعنا الأول يعتبر وسام شرف لكل من يقيم على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، وحرصنا على توجيه رسالة شكر لهم من خلال 100 مخرافة مقدمة من مزارع منطقة الظفرة بإجمالي وزن يبلغ 1000 كيلوغرام (طن)، تصلهم إلى مواقع عملهم بالتنسيق مع مستشفيات منطقة الظفرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أسماء الفائزين في مزاينة الخلاص «شوط مفتوح»، ومزاينة الخلاص لمزارع منطقة العين، مسابقة سلة فواكه الدار، وأسفرت المنافسات في مزاينة الخلاص «شوط مفتوح» عن فوز عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي بالمركز الأول، وسعيد سالم جابر سعيد المنصوري بالمركز الثاني، وجابر علي مرشد خميس المرر بالمركز الثالث.

وفي مزاينة الخلاص لمزارع منطقة العين، حصد المركز الأول مطر علي مفتاح محمد الشامسي، والثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، والثالث حميد سعيد محمد سلطان العرياني.

وفي مسابقة سلة فواكه الدار تم منح المركز الأول مكرر لكل من علي عتيق محمد عطشان الهاملي من محضر الرقيعة في ليوا، وشليويح مطر سيف حمدان المنصوري من مدينة زايد، وتم منح كل واحد منهم جائزة قدرها 200 ألف درهم.

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