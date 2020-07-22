«تنفيذي الشارقة»يعتمد تحويل فلل سكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات والصعد.

وبعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية النصف سنوي لعام 2020، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية، إلى أعداد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا ولجانها الفنية وجملة القرارات والتعاميم التي أصدرت خلال أعمالها، بالإضافة إلى دراسة الحالات القانونية والتظلمات بما يوفر الاستقرار الوظيفي لجميع موظفي حكومة الشارقة.

اعتماد

واعتمد المجلس تحويل مجموعة من الفلل ذات الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري أو مهني، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن التحويل سيشمل الفلل السكنية المطلة على طريق المدينة الجامعية بمناطق (الطرفا، الدراري، الشهباء) بالإضافة إلى بعض الفلل في ضاحيتي الرحمانية والسيوح التي سيسمح فيها لأنشطة الحضانات فقط، وذلك وفق إجراءات تحافظ على خصوصية المنطقة.

واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة الإجراءات المتبعة للتحويل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة شؤون الضواحي والقرى بما يوفر للقاطنين أفضل الخدمات والأنشطة التي تحتاجها المناطق السكنية.

وأصدر المجلس القرار رقم (21) لسنة 2020 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 36 لسنة 2012 بشأن نظام الربط الإلكتروني لمحلات الهواتف المتحركة.

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