حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت

المصدر: (الفجيرة - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية، إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى أمير دولة الكويت.

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