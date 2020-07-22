عمار النعيمي: الاستثمار في العنصر البشري الهدف الأسمى للإمارات

المصدر: عجمان - وام

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إن الاستثمار في العنصر البشري هو الهدف الأسمى لدولة الإمارات منذ قيام اتحادها، حيث سخرت القيادة الرشيدة الإمكانات كافة في سبيل توفير كل ما من شأنه تنمية قدرات المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق الدورة الأولى من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان، والتي أقيمت فعاليتها أمس عن بُعد.

فعاليات

ويسعى البرنامج الذي تنظمه حكومة عجمان برعاية سموه ويتخذ شعار «صيفنا سعادة» إلى استغلال أوقات فراغ أبناء المجتمع في إمارة عجمان من خلال مختلف الفعاليات المعرفية والثقافية والرياضية والترفيهية.

وأكد سموه أن رأس المال البشري هو أساس تنمية الدول ومصدر قوة الأمم وتثبت لنا التجارب دائماً أن الحضارات على مر التاريخ قامت على أساس المهارات البشرية، وهو النهج الذي سار عليه الآباء المؤسسون في دولة الإمارات. وقد حضر سموه جانباً من الجلسة الافتتاحية التي نظمها البرنامج تحت عنوان «الموارد الخضراء كيف نستثمر الطاقات المجتمعية»، والتي قدمها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي.

برنامج

وتنطلق الدورة الأولى من برنامج «صيفنا سعادة» خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2020 ابتداءً من 25 يوليو الجاري وحتى 25 أغسطس المقبل بالتعاون والشراكة مع 11 جهة حكومية محلية واتحادية وبمشاركة جهات من القطاع الخاص لضمان استحداث أفضل البرامج المعرفية والتدريبية القائمة على أساس التعلم والترفيه لمختلف أبناء المجتمع باستخدام أفضل الأساليب والوسائل الحديثة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالاهتمام الذي توليه حكومة عجمان بالشباب وتوفير كافة الإمكانيات لتنظيم فعاليات صيفية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع، وتسعى إلى تعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات وتنمية المهارات والمواهب خلال فترة الصيف.

دور

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن تنظيم فعاليات خلال الإجازة الصيفية لها دور إيجابي على الفئات المشاركة والأسرة والمجتمع، حيث نسعى لتطوير وتصحيح سلوكيات الأبناء وصقل معارفهم وإبداعهم، مشيرا إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تشارك في تلك البرامج الصيفية من خلال تنظيم دورة تحت عنوان شرطة المستقبل كل عام للفئة العمرية من 10 إلى 16 سنة للذكور والإناث.

من جانبه، أكد أحمد الرئيسي، المشرف العام على برنامج «صيفنا سعادة»، أن البرنامج تم وضعه بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في صناعة محتوى متميز قائم على المعرفة والتفاعل بين المشاركين، بالإضافة لإدراج الرياضة والترفيه في البرنامج إلى جانب الرياضات الإلكترونية.

فخر

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة تفخر بشراكتها في انطلاق الدورة الأولى من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان الهادفة إلى تعزيز قدرات أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم. وقالت إن أجيال الوطن هم الثروة الأغلى التي يفخر بها وطننا العزيز، لذلك يجب علينا أن نحافظ عليهم وننمي فيهم حس المعرفة والإبداع من خلال مبادرات وطنية.

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