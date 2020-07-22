شرطة الفجيرة توعّي بمخاطر الجرائم الإلكترونية

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في قسم الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، الحملة التوعوية «الاحتيال الهاتفي كذب.. وخدعة»، بهدف التصدي لظاهرة انتشار العروض الوهمية للحد من الجرائم الإلكترونية، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من قبل المجهولين أو عصابات الاحتيال الهاتفي.

وقال العميد محمد أحمد الشاعر، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: «إن أشكال الجريمة في عصرنا الذي نعيشه حالياً، بدأت تتحول من النمط التقليدي إلى الآخر الأكثر تعقيداً وهو الإلكتروني، وحث أفراد المجتمع إلى تجنب الإفصاح عن بياناتهم البنكية السرية». ودعا الجمهور إلى الحرص وعدم الإفصاح عن أي معلومة تختص ببيانات الحسابات البنكية وأرقام بطاقات الائتمان لأي شخص كان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز