«دبي الذكية» تطلع جهات حكومية على مستجدات «مجموعة أدوات تبادل البيانات»

المصدر: دبي – البيان

عقدت دبي الذكية اجتماعاً لمديري البيانات في عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، وذلك بهدف تعريفهم بمستجدات مشروع «مجموعة أدوات تبادل البيانات»، والذي أطلقته دبي الذكية إبريل الماضي بهدف توفير أداة فعالة للجهات الحكومية والخاصة للاستفادة القصوى من عملية تبادل ومشاركة البيانات بين الجهات.

وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول تطورات مشروع مجموعة أدوات تبادل البيانات، كما ناقش مجموعة من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع البيانات، وأبرزها الامتثال لقانون بيانات دبي وآخر تحديثاته، إلى جانب مستجدات مشروع سجلات دبي، وكذلك تمت مناقشة الخطط المستقبلية لهذا القطاع الواعد.

تبادل بيانات

وأكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أن عملية مشاركة وتبادل البيانات بين الجهات، ترفع بشكل كبير من قيمة البيانات، وتطلق العنان للإمكانات التي تقدمها لصوغ الرؤى ووجهات النظر المهمة وذات التأثير في مختلف المجالات، ولذا نجد معظم حكومات العالم تعمل بشكل حثيث على مشاركة بياناتها المفتوحة، بعد أن أدركت بشكل عميق دورها المهم في إيجاد الحلول للعديد من التحديات العامة في المجتمعات وقدرتها على التغيير. مضيفاً إن الحكومات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص تعمل جاهدة على اختبار أساليب مختلفة لتسريع وتيرة عملية التبادل والمشاركة بين الكيانات والجهات التي تمتلك بيانات ذات قيمة حقيقية، وتلك القادرة على تقديم حلول فعالة لإظهار هذه القيمة وتأثيرها الإيجابي في دعم صناعة القرار وتطوير الخطط البناءة، ونحن في دبي الذكية نشكل جزءاً من هذا التوجه العالمي الذي يعود بفوائد كبيرة على مجتمعنا.

وحضر الاجتماع مديرو البيانات في كل من: بلدية دبي، جمارك دبي، اقتصادية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، موانئ دبي، دائرة الأراضي والأملاك، هيئة الطرق والمواصلات، سياحة دبي، هيئة الصحة بدبي، وهيئة الموارد البشرية لحكومة دبي.

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