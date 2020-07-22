مريم المهيري: الإماراتية مساهم حقيقي في مستقبل مستدام للدولة

المصدر: عجمان - وام

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن المرأة الإماراتية وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة تمتلك كافة الإمكانات والقدرات التي تؤهلها للعب دور فاعل ومساهم حقيقي في تحقيق مستقبل مستدام لدولة الإمارات، ليس في مجال الأمن الغذائي فقط، بل في جميع القطاعات الحيوية التي نطمح من خلالها لتحقيق المزيد من الازدهار في مسيرة وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليها أعمال ملتقى «ريادة الأعمال الزراعية» الذي نظمه مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان تحت شعار «كيف أبدأ مشروعي الزراعي وأساهم في تعزيز الأمن الغذائي» بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي والمائي والمركز الدولي للزراعة الملحية «أكبا».

حضر الملتقى الافتراضي عبر خاصية الاتصال المرئي، عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة طريفة الزعابي نائب مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «أكبا» والدكتورة هندة محمودي خبير فسيولوجيا النبات بالمركز الدولي للزراعة الملحية، ونخبة من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورائدات الأعمال.

وبينت معالي مريم المهيري - خلال تناولها المحور الأول حول «دولة الإمارات ودورها في تمكين المرأة الاقتصادي مع التركيز على قطاع الريادة في الزراعة» - أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كانت الداعم الرئيسي للمرأة الإماراتية وخير عون لها في جميع الأوقات، وبفضل جهود سموها على مدار عقود، أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية ومن أهم المجالات التي تساهم فيها المرأة اليوم هي قطاع ريادة الأعمال.

وأكدت أن الوقت الحالي، هو أفضل وقت لدخول المرأة الإماراتية للاستثمار في الزراعة أكثر من أي وقت مضى، وقالت: «دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لهذا القطاع من أجل تعزيز أمننا الغذائي، وثقتنا في المرأة ورائدات الأعمال لا حدود لها، وندرك أنها تستطيع من خلال العمل الجاد والمخلص أن تقود عملية التحول الإيجابي في قطاع الغذاء وخلق نموذج عالمي للاستثمار الزراعي في الإمارات والعالم، كما أنني كلي ثقة في قدرة مجلس سيدات أعمال عجمان على لعب دور أكبر في هذا المجال».

وأضافت: «سنعمل كجهة مسؤولة عن تعزيز الأمن الغذائي ومن خلال التعاون مع جميع الجهات داخل الدولة على تقديم الدعم من أجل الارتقاء بقدرات وخبرات رائدات الأعمال في القطاع الزراعي وتقديم الحلول التي تكفل ازدهار أعمالهن».

تأثير إيجابي

وقالت معالي المهيري: «ولأننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن كل أزمة تولد وراءها فرصة، فإن أزمة كورونا كان لها تأثير إيجابي على القطاع، وذلك من خلال العمل على وضع خطط لضمان أمن الغذاء، وتعد تكنولوجيا الزراعة الحديثة هي أبرز تلك التوجهات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعني التوسع في استخدام تلك التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الزراعية القائمة على استخدام التقنيات الحديثة».

وأوضحت معاليها، أن التكنولوجيا الزراعية تمتلك العديد من الحلول لتحدياتنا الزراعية وللاستمرار في هذا التوجه، من الضروري دعم ريادة الأعمال، وإشراك المرأة في هذه المنظومة من خلال خلق جيل جديد من رائدات الأعمال اللاتي يؤمنّ بأن الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار مضمون.

ارتباط

أوضح عبد الله المويجعي أهمية الملتقى لمواكبته توجهات الدولة وخطتها المستقبلية، وأضاف: «لقاء اليوم له أهمية خاصة نظراً لارتباطه الوثيق بالملف الاستراتيجي للإمارات، واليوم نتشارك جميعاً لنسلط الضوء على ملف الأمن الغذائي وآليات دعم القطاع الزراعي بهدف توجيه رواد ورائدات الأعمال لخوض هذا المجال».

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