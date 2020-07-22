«إسعاف دبي» تتسلم «المستجيب الأول»

المصدر: (دبي - وام)

تسلم خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مركبة إسعاف جديدة «المستجيب الأول» في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وذلك بحضور العقيد سليمان عبد الكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية.

وتمثل المركبة أول سيارة إسعاف يتم تجهيزها في الإدارة الفنية للدفاع المدني، تمهيداً لتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة في المجال الطبي، ولتنضم إلى أسطول مركبات وآليات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك والخطط الاستراتيجية لدوائر حكومة دبي في تعزيز واستدامة التنمية.

وقال العقيد سليمان البلوشي: إن هذه الخطوة تعكس قيمة التطور التقني اللافت في الإدارة الفنية للدفاع المدني في دبي، وتجسد حجم الجهود الكبيرة المبذولة من الإدارة العامة لتحقيق رؤية التطور التقني الذي يمهد الطريق لمواجهة التحدي والبحث عن الحلول المبتكرة، ويؤكد المضي قدماً في طريق التقدم الاستراتيجي نحو المزيد من الإنجازات المشرفة.

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