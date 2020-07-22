ضاحي خلفان يهنئ غيث السويدي

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بمناسبة ترقيته لدرجة أستاذ في القانون الجنائي باعتباره أول ضابط يحصل على الترقية في هذا التخصص على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي. جاء ذلك خلال استقبال معاليه للعميد الدكتور غيث السويدي، في مجلسه أول من أمس، وعبر معاليه خلال اللقاء عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، إذ إنه ليس من السهل الجمع بين العمل الشرطي والأمني والأكاديمي ميدانياً وعملياً والتفوق فيهما في الوقت ذاته.

وأشاد معاليه بهذا الإنجاز المتميز الذي حققه العميد الدكتور غيث غانم السويدي، والذي يعد إضافة قيّمة لسجل إنجازات ضباط شرطة دبي في كل المجالات.

ومن جانبه ذكر العميد الدكتور غيث غانم السويدي: «إن الأبحاث التي قدمها لنيل هذه الدرجة العلمية جاءت متنوعة، حيث تناولت فيها موضوعات تتصل بالواقع القانوني لدولة الإمارات، ومن تلك البحوث ما يلي، بحثه الأول في المواجهة الجنائية الموضوعية لظاهرة الاتجار بالبشر، ودراسة تحليلية نقدية لسياسة المشرع الإماراتي في تجريم أفعال الاتجار بالبشر والعقاب عليها».

وأما البحث الثاني فتناول الأمر الجزائي في النظام الإجرائي الإماراتي، دراسة قانونية وواقعية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته، ونظام الأمر الجزائي في دبي – دراسة مقارنة.

وأهدى العميد الدكتور السويدي، معالي الفريق ضاحي خلفان ، كتاباً بعنوان «الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية للإمارات».

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