جائزة عالمية لموظف من بريد الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

منحت شركة جينيسيس، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمة المتعاملين عبر البنية السحابية وحلول مراكز الاتصال، سيف جهانغير سيد من خدمة المتعاملين لدى بريد الإمارات لقب «بطل تجربة المتعاملين» بفضل مساعدته متعامل في استعادة رسالة مهمة جداً تخص عمله.

ويتعامل موظفو خدمة المتعاملين في بريد الإمارات مع مئات الاستفسارات خلال أوقات عملهم، ويتم حلّ معظم تلك التساؤلات في وقتها بينما يتطلب بعضها من الموظفين بذل جهد أكبر.وقبل انتهاء ساعات عمله بقليل خلال آخر أيام العمل ذلك الأسبوع، تلقى سيف مكالمة من متعامل أرسل بالخطأ رسالة بالغة الأهمية يجب تسليمها للطرف المعنيّ باليد في أسرع وقت ممكن ونظراً لإغلاق مكاتب بريد الإمارات يوم الجمعة، كان على سيف التواصل سريعاً مع عدد من الجهات المعنية لاستعادة الرسالة لضمان تسليمها في الوقت المحدد.

ومن خلال العمل مع مديره المباشر ومدير الإرساليات في بريد الإمارات، توصل سيف إلى حل لاستعادة الرسالة مع الحفاظ على أمن بقية الرسائل والطرود، حيث إنه في يوم إجازته ذهب سيف إلى صندوق البريد مع مدير الإرساليات للعثور على الرسالة المقصودة

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