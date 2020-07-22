2180 تشكيلاً ضوئياً في أبوظبي استقبالاً لـ«الأضحى»

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تزيين أبوظبي وضواحيها بأكثر من 2180 تشكيلاً ضوئياً، تبعث على السلام والمحبة، والفرح، وتنشر ألوان البهجة، وضياء السعادة، لترتدي عاصمة الوطن أبوظبي عباءة من ضياء ووشاحاً من نور وبهاء، ولتعم السعادة والفرح قلب كل جائل في شوارعها، مستمتعاً بتناسق الأنوار، وهالات الضياء التي انتشرت في كل مكان، حيث نشرت بلدية مدينة أبوظبي آلاف التشكيلات الضوئية بديعة المناظر، متناسقة الألوان في أرجاء أبوظبي، في ميادينها، وشوارعها وجسورها، ومعالمها الكبيرة.

ويأتي تزيين أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان، وحرصاً من البلدية على مشاركة المجتمع في مناسباته السعيدة، وتوفير البيئة المفعمة بالفرح والسكينة والسعادة. وقد احتوت التشكيلات الضوئية العديد من العبارات الجميلة التي تعكس الموروث الثقافي والعادات والتقاليد المتبعة لدى شعب الإمارات مثل: «عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده، من الغانمين والسالمين، من العايدين والفايزين».

حرص

وحول أنواع المجسمات المستخدمة فأكدت البلدية أنها حرصت خلال تزيين أبوظبي بهذه المناسبة على إدخال أشكال جديدة وبأحجام كبيرة بهدف تشكيل لوحة فنية جمالية من الأنوار تساهم في إسعاد المجتمع وتعكس أجواء السلام والاستقرار والفرح التي تعم الوطن بأكمله ومن هذه التشكيلات: تشكيلة الفراشة، تشكيلة الكرات، تشكيلة الوردة، وتشكيلة باقة الورود، تشكيلات الزخارف الإسلامية الرائعة.

خصوصية

وأوضحت البلدية أنها أعطت هذه السنة خصوصية واهتماماً كبيرين لتزيين الكورنيش كونه واجهة سياحية، ووجهة مفضلة لدى أفراد المجتمع والزوار، ولهذا فقد ركبت البلدية مجسمات وأشكالاً عملاقة وعلى سبيل المثال تركيب باقة ورد بارتفاع 5 أمتار، وتركيب فراشات على أعمدة الإنارة بمقاس 4,5 أمتار، كما تم تمييز جسر المقطع بتركيب ستائر من الإنارة على عرض الجسر من العمود إلى العمود بحيث تمر السيارات من تحت هذه الزينة ما عكس جمال الجسر وأعطى منظراً بهياً لمدخل أبوظبي، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تركيب زينة على عرض الطرق أو الجسور.

إجراءات

وأوضحت البلدية أن زينة عيد الأضحى شملت العاصمة أبوظبي والعديد من المناطق في ضواحيها ومن هذه المناطق على سبيل المثال لا الحصر: كورنيش أبوظبي، شارع الشيخ راشد بن سعيد، شارع الخليج العربي، شارع الشيخ زايد، شارع البطين، شارع دلما، شارع الملك عبدالله، شارع المرور، مواقع مختلفة بالجزيرة، ضواحي أبوظبي وبعض الجزر التابعة لها.

ونوهت البلدية أنها راعت أثناء تركيب زينة عيد الأضحى إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان، كما أخذت بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية بحيث لا تؤثر في مستخدمي الطرق وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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