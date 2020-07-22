إنتاج أول فرخ حبارى عربي بالتلقيح الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل جهود أبوظبي المستمدة من إرثها العريق في حماية البيئة والحياة البرية بالإعلان عن نجاح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في إنتاج أول فرخ من طائر الحبارى العربي باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي المرة الأولى لهذا الطائر على المستوى العالمي. وتبشر هذه الخطوة المهمة بعودة وشيكة للحبارى العربي إلى مواطنه الأصلية في الساحل الإفريقي وجنوب غربي شبه الجزيرة العربية في إطار جهود أبوظبي لإنقاذ الطيور التي صنفتها القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كنوع شبه مهدد بالانقراض.

وكان مشروع أبوظبي لمكاثرة الحبارى العربي في الأسر قد تمكن من إنتاج 42 فرخاً بالتزاوج الطبيعي، وتشير التوقعات إلى إمكان إنتاج أعداد أكبر منه بعد استخدام هذه التقنية وتطويرها في الأشهر القادمة بإذن الله.

يأتي هذا المشروع بعد أن تمكن برنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من إنتاج طائري الحبارى الآسيوي وحبارى شمالي إفريقيا وإطلاقهما في البرية بأعداد كبيرة وفق نتائج الأبحاث الميدانية والتتبع بالأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية وأفضل الممارسات العالمية لإعادة التوطين، وباستخدام نموذجه الرائد عالمياً في التدخل الاستباقي للمحافظة على الأنواع الطبيعية والذي استلهمه من رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أطلق هذا البرنامج منذ أكثر من 40 عاماً.

استغرقت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لبحوث الطيور في أبوظبي التابع للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى قرابة سنتين ونجحت في تطوير تقنية خاصة لتلقيح هذا الطائر اصطناعياً حتى فقس أول أفراخه بصحة جيدة وبوزن 66 غراماً بعد فترة حضانة استمرت مدة 22 يوماً وبلغ عمر الأم 6 أعوام، وهي والأب من الطيور التي تم تفريخها في الأسر ضمن برامج الصندوق.

قال ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «يشكل إنتاج هذا الفرخ الأول من الحبارى العربية بالتلقيح الاصطناعي محطة مهمة في جهود أبوظبي التي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض، ويمثل هذا الإنجاز حافزاً إضافياً لنا».

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