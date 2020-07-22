الإمارات تترأس اجتماع لجنة تنفيذ قرارات «مجلس التعاون»

المصدر: دبي - البيان

ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث أكد معاليه في بداية الاجتماع أهمية التعاون والعمل الخليجي المشترك، وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي يمرُ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت في العديد من اقتصادات دول العالم وغيرت من حياة مجتمعاته، الأمر الذي يحتم استكمال مسيرة التكاتف والتعاون والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء في المجلس للتغلب على أية تحديات.

وقال معاليه: «يلعب مجلس التعاون لدول الخليج العربية دوراً كبيراً ومحورياً في بناء مستقبل الشعوب الخليجية، وتحقيق طموحاتهم لغد أفضل للجميع، فالتحديات أمامنا كبيرة، ولكن بعزم وقوة ورؤية قادتنا سوف يظل هذا المجلس مبعث فخر لكافة شعوب دول الخليج».

تقرير

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها تقرير يلخص جهود الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء قرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.

وبحث الاجتماع أيضاً الآليات التي تقوم بها دول المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتحقيق طموحات مواطنيه.

وناقش الاجتماع مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى، وما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس.

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