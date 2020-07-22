16 ممراً للتعقيم أمام مساجد في أبوظبي

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

ضمن المبادرة الوطنية «مبتكرون يا وطن» والتي أطلقها الشاب الإماراتي محمد سعيد الكعبي، وهو متطوع بارز في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي مدينة الإمارات الإنسانية، والتي تُعنى بإطلاقه باقة من الابتكارات التي تخدم جميع شرائح المجتمع والوطن عموماً، استكمل الكعبي جهوده في نشر ابتكاره الأخير «ممر التعقيم»، حيث تم وضع 16 جهازاً أمام مداخل وأبواب مساجد أبوظبي والعين، وذلك بالموافقة والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعزيز وقاية الناس وحمايتهم من فيروس «كورونا».

وقال محمد الكعبي لـ «البيان»: «أطلقت ممر التعقيم الذاتي بأسلوب مبتكر يطبق في الدولة، على أن يتم وضعه أمام مداخل أو أبواب المساجد والابتكار يعمل بالطاقة الشمسية، ويتكون من مضخة، وألواح طاقة شمسية، ووحدة تخزين بطاريات، وخزان المعقم، وبرمجة نظام خاص لرش الرذاذ، ووجدت تشجيعاً من هيئة الهلال الأحمر، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لإنتاج أعداد متزايدة من الابتكار، كما أنني حصلت على دعم من شركة البرميل للطاقة».

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