876 فرخاً جديداً لطائر الفلامنجو خلال موسم التكاثر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن نجاح طائر الفلامنجو الكبير «الفنتير» في التكاثر مرة أخرى في محمية الوثبة للأراضي الرطبة في أبوظبي، حيث تم خلال موسم التكاثر الحالي تسجيل ولادة 876 فرخاً، والذي يعد رقماً قياسياً أعلى مما تم تسجيله في مواسم التكاثر السابقة.

فخلال هذا العام، بدأت طيور الفلامنجو بالتعشيش في 15 مارس عندما رصد الباحثون في هيئة البيئة - أبوظبي أول بيضة في أحد مواقع التعشيش.

وبدأ موسم التكاثر هذا العام قبل أسبوعين تقريباً بالمقارنة مع موسم التكاثر في عام 2019، حيث تم تسجيل ولادة 876 فرخاً في الموسم الحالي، وهو الذي يعتبر الأعلى حتى الآن منذ أن بدأت طيور الفلامنجو بالتكاثر في عام 2011 بانتظام في محمية الوثبة وبزيادة أكثر من 22% في عام 2020، حيث تم خلال موسم التكاثر في عام 2019، تسجيل ولادة 714 فرخاً بنجاح في نفس المستعمرة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن استمرار تكاثر طيور الفلامنجو في محمية الوثبة يمثل علامة فارقة في جهودنا لحماية التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، وتعتبر الأرقام القياسية التي سجلت خلال فرض قيود على الحركة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» مؤشراً إيجابياً خاصة مع توقف العديد من الأنشطة البشرية».

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