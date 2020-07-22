إشادة جماهيرية بالدور الفعّال لوزارة الداخلية خلال الجائحة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، نتائج الاستبيان الذي طرحته لقياس انطباع الجمهور حول الخدمات الشرطية والشعور بالأمان في ظل جائحة «كورونا». وكشفت نتائج الاستبيان الذي أعلنته الوزارة عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية أن 89% من المشاركين يشعرون بالأمان خلال جائحة «كورونا».

وأوضحت وزارة الداخلية أن 92% من المشاركين واثقون من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال الأزمة. وأشارت إلى أن 89% من المشاركين أشادوا بدور وزارة الداخلية الفعال خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

وأوضحت أن 91% من المشاركين في الاستبيان، أكدوا رضاهم عن البرامج والحملات الفعاليات التوعية التي نظمتها وزارة الداخلية حول كيفية التعامل مع الجائحة، كما أكد 89% من المشاركين رضاهم عن الخدمات الشرطية والتسهيلات المقدمة من وزارة الداخلية خلال الأزمة. وأضافت أن 89% من المشاركين أكدوا رضاهم عن الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة من وزارة الداخلية.

تطوير

يهدف الاستبيان إلى تطبيق مبدأ مشاركة الجمهور في استراتيجية تطوير الخدمات بوزارة الداخلية. كما يساهم في التعرف على احتياجات المتعاملين فيما يتعلق بخدمات وزارة الداخلية، حيث تؤمن الوزارة بأهمية مشاركة جمهور المتعاملين بالأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تعزز الأداء العام وجودة الخدمات. كما تحرص الوزارة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتنويع قنوات تقديم الخدمات للجمهور.

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