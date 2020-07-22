محاكم دبي تكرّم «قضاة التمييز» المنتهية فترة عملهم

المصدر: دبي - البيان

كرّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، قضاة محكمة التمييز المنتهية فترة عملهم، لجهودهم المبذولة خلال عملهم بالدائرة لأكثر من 20 عاماً، ولدورهم في تحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق العدالة من خلال الدقة والسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى. وشمل التكريم: القاضي فتيحة قرة، والقاضي زهير بسيوني، وبحضور كل من، القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية. وقال مدير عام محاكم دبي: «يشرفنا أن نحتفي بمسيرة القضاة ممن أحدثوا بصمة إيجابية واضحة على صعيد دفع عجلة تطوير وتعزيز المنظومة القضائية، تماشياً مع التزامنا في محاكم دبي بالعمل وفق النهج الريادي الذي خطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز