6382 معاملة أنجزها مركز الشرطة الذكي في المرقبات

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز الشرطة الذكي بمركز شرطة المرقبات، ووقف على مدى تطبيق معايير التميز المرتبطة بإسعاد المتعاملين، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على إحصائيات مركز الشرطة الذكي خلال الفترة الماضية، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، ويقدم 27 خدمة ذكية، منها 9 جنائية، و4 مرورية، و7 خدمات للشهادات والتصاريح، و7 خدمات مجتمعية، حيث بلغ عدد معاملات المركز الذكي 6382 خلال الفترة الماضية. وأكد الفريق المري اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى.

واطلع معالي الفريق المري على مبادرة مكتب «ركن التسامح» الذي تم إنشاؤه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان عام 2019 عام التسامح، والذي يهدف إلى حل الخلافات البسيطة، وحل الخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، حيث تمت تسوية بلاغات شيكات في ركن التسامح بصورة ودية بلغت قيمتها نحو 432 مليون درهم، وحل 24 حالة خلاف بين الأطراف.

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