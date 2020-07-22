11 مرحلة للمتطوعين في تجارب لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت دائرة الصحة بأبوظبي عن المراحل التي يمر بها المتطوع المشارك في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ضمن حملة لأجل الإنسانية، والتي تأتي تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.

وبينت الدائرة أن المتطوع يمر بـ11 مرحلة، منها 7 مراحل تتطلب الحضور لإجراء الفحوص، و5 مراحل للمتابعة الهاتفية، والتي تستمر على مدار 42 يوماً، تحت إشراف وتوجيه دائرة الصحة بأبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

ويتم تطبيق الاختبارات وفقاً لجميع التوجيهات الدولية التي نصّت عليها منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وسوف تقوم لجنة أخلاقيات البحث العلمي في أبوظبي بالموافقة على الدراسة واعتمادها في حال نجاحها.

وأوضحت أن الخطوة الأولى تتطلب الحضور لأخذ الجرعة الأولى، والمرحلة الثانية تتطلب الحضور لإجراء الفحوص ما بين اليوم الأول والثالث، وتعقبها المرحلة الثالثة من اليوم الرابع وحتى السابع والتي تكون عبارة عن متابعة هاتفية للمتطوع، أما المرحلة الرابعة لليوم الثامن فتكون عبارة عن معاينة حضورية وأخذ المعلومات إضافة إلى المتابعة الهاتفية بعد 6 إلى 24 ساعة، فيما تكون المرحلة الخامسة عبارة عن متابعة عبر الهاتف لليوم الرابع عشر.

وبينت أن المرحلة السادسة تكون خلال اليوم الـ21، وتتطلب حضور المتطوع لإعطائه الجرعة الثانية من اللقاح، أما المرحلة السابعة فتكون عبارة عن فحص طبي حضوري من اليوم 22 إلى 24، وتعقبها متابعة عبر الهاتف للأيام 25 و26 و27 و28 ضمن المرحلة الثامنة، بينما تتطلب المرحلة التاسعة فحصاً طبياً حضورياً في اليوم الـ29، كما تتطلب المرحلة العاشرة فحصاً طبياً حضورياً في اليوم الـ35، وأيضاً المرحلة الحادية عشرة الأخيرة تتطلب الحضور لإجراء فحص طبي حضوري.

يذكر أن آلية التطوع تعتمد على أن يكون عمر المتطوع أكبر من 18 عاماً، وأقل من 60 عاماً، ولم يصب سابقاً بمرض كوفيد 19، وأن يكون خالياً من الأمراض المستعصية مثل السرطان أو نقص المناعة، وبالنسبة للنساء، يجب ألا يكن حوامل أو يحملن خلال فترة التجربة.

ويحصل المتطوع على جرعتين من التطعيم المدة الزمنية بينهما 3 أسابيع وبعد 28 يوماً من الجرعة الثانية سيتم إجراء فحص دقيق للمتطوع، وبعدها تتم متابعته مدة عام كامل عبر 5 مستشفيات تابعة لشركة صحة.

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