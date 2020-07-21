محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة ويبحث معه العلاقات

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع لي سيان لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، هنأه خلاله بنجاح الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً في بلاده وفوز حزبه "العمل الشعبي" الحاكم فيها، متمنياً له التوفيق والسداد في مواصلة خدمة وطنه وتحقيق تطلعات شعبه.

وأعرب سموه - خلال الاتصال - عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة الصديقة، متمنياً سموه لها وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء سنغافورة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة، مبدياً اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الإمارات وسنغافورة وسبل تنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة، وتكثيف التضامن والتعاون لمواجهة تحدي "كورونا"، وسبل الحد من آثاره الإنسانية والاقتصادية وعلى المستويات كافة، وخاصةً في ظل النجاح الذي حققته جمهورية سنغافورة في هذا المجال.

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