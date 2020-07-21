810 آلاف مكالمة تلقتها غرفة عمليات شرطة الشارقة في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت الإحصائية الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها تلقت نحو 810283 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، أن:«غرفة العمليات تلقت 655702 مكالمة هاتفية على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و154581 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة خلال هذه الفترة.

حيث تم التعامل معها جميعاً بالصورة المطلوبة، التي تحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية، أن:«البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، إلى طارئة وغير طارئة، وتم تحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتعزيز زمن سرعة الاستجابة عند التعامل مع مختلف البلاغات».

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