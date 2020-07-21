فحوصات مجانية لكورونا في الفجيرة

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بعمل حملة فحوصات مجانية عن مرض " كوفيد - 19 " تغطي جميع مناطق الإمارة، بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز