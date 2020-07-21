خبير في جامعة كاليفورنيا يؤكد وجود حياة على المريخ

المصدر: إعداد: نهى حوّا

"هناك بالتأكيد حياة على الكوكب الأحمر" هذا ما صرح به خبير في جامعة كاليفورنيا الأميركية، مع إطلاق دولة الإمارات مهمتها الأولى إلى المريخ "مسبار الأمل" بهدف دراسة الغلاف الجوي للكوكب في وقت مبكر من يوم الإثنين.

ونقلت صحيفة "أكسبرس" البريطانية عن الخبير، فرانسيسكو دييغو، قوله إنه يوجد أدلة مؤكدة تشير لمياه سطحية على كوكب المريخ، وهو ما يعني أن المريخ كان يؤوي حياة فيما مضى.

وأوضح فراسيسكو، وهو زميل باحث أول في الجامعة، في حديث لـ"سكاي نيوز" أن الأدلة تشير لوجود ضغط جوي حول المريخ في الماضي، وهذا هو المطلوب للحفاظ على المياه على سطحه، مضيفاً إن الدليل على وجود حياة على الكوكب الأحمر سوف يتم العثور عليه من قبل رواد الفضاء الأوائل الذين سيهبطون على سطحه.

وأضاف: " بالتأكيد يوجد شيء هناك وهذا أحد الأسباب وراء تحليل الغلاف الجوي للمريخ، لأنه يوجد أدلة على وجود غلاف جوي كثيف وسميك في الماضي، وهذا يولد ضغطاً جوياً يعد ضرورياً للحفاظ على المياه السائلة على سطحه".

وتابع: "هناك أدلة لا لبس فيها على سطح المريخ، ونحن نعلم أنه كانت هناك مياه سائلة على سطحه لفترة طويلة من الزمن وبالتالي، يحب أن تكون هناك حياة بدائية على الأقل، وهذه يمكن العثور عليها في الأحفوريات الدقيقة التي سيعثر عليها رواد الفضاء الأوائل الذين سيهبطون على الكوكب".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز